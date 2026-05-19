Rapporto ARAN su stipendi PA Zangrillo | Dati chiari retribuzioni in crescita
Il rapporto diffuso dall’ARAN fornisce dati aggiornati sulle retribuzioni nel settore pubblico. Secondo le cifre presentate, le buste paga dei dipendenti pubblici mostrano un incremento rispetto agli anni precedenti. Il ministro per la Pubblica amministrazione ha commentato i risultati, sottolineando la chiarezza dei numeri e la crescita delle retribuzioni. I dati riguardano diverse categorie di lavoratori pubblici e si riferiscono all’ultimo periodo di rilevazione.
Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha commentato i numeri diffusi dall’Aran sull’andamento delle retribuzioni nel settore pubblico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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