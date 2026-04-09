Nella giornata del 9 aprile 2026, la polizia ha sequestrato droga e un coltello in un’abitazione di Cremona. I controlli si sono svolti nell’area vicino al parco pubblico di via Cavo Coperto, dove sono stati trovati panetti di hashish e un coltello utilizzato per dividere le dosi. Un giovane di 23 anni è stato arrestato in relazione alla vicenda.

Cremona, 9 aprile 2026 – Era destinata allo spaccio nell'area limitrofa al parco pubblico di via Cavo Coperto, a Cremona, la droga che è stata sequestrata dalla polizia nell'abitazione di un 23enne. Il giovane, italiano e incensurato, è stato arrestato. All’interno della sua abitazione gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto circa 80 grammi di hashish, divisi in panetti, un coltello utilizzato per tagliare la sostanza e un bilancino di precisione. Altri 5 grammi di hashish sono stati invece rinvenuti nella tasca del giaccone che indossava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Panetti di hashish e coltello per dividere le dosi: arrestato 23enne a Cremona

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