In casa aveva 8 chili 79 panetti di hashish ma anche cocaina purissima | arrestato 28enne

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo che in casa sono stati trovati circa 8 chili di hashish, equivalenti a 79 panetti, e 290 grammi di cocaina. L'operazione è avvenuta nel suo appartamento, con i militari che hanno sequestrato la sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato portato in caserma e sarà processato per detenzione e spaccio di droga.

In casa aveva 8 chili e passa di hashish, ma anche 290 grammi di cocaina. Un ventottenne di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri. Il ragazzo è stato accompagnato al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Dovrà, adesso, rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate In casa 151 chili di hashish e 47 di cocaina: arrestato un 31enneNella notte del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, supportati dai militari della Sezione Operativa di Bergamo, hanno... Leggi anche: In casa 47 chili di cocaina e 151 di hashish: arrestato 31enne a Villa d’Adda Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: In casa aveva 900 grammi di cocaina: arrestato uno spacciatore; Trump: 'Iran grazia 8 donne su mia richiesta'. Ma Teheran lo smentisce; Louisiana, spara e uccide 8 bambini da 1 a 14 anni. La polizia: Killer neutralizzato, lite domestica; Coppa del Mondo di fioretto – Splendida doppietta azzurra al Cairo: trionfa Martina Favaretto, argento di Martina Batini. Ben 5 italiane tra le top 8. Stop agli ottavi per gli uomini. +++ Fermato per controllo in strada, in casa aveva 3 kg di ketamina in camera La notizia: https://www.primocanale.it/cronaca/66203-controllo-in-strada-fa-scattare-la-perquisizione-trovati-3-kg-di-ketamina-in-casa.html - facebook.com facebook In casa aveva allestito una serra per la marijuana, 53enne arrestato a San Teodoro x.com