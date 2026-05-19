Nella notte a Chiaiano, un commerciante ortofrutticolo è stato vittima di una rapina. Dopo l’intervento dei Carabinieri, un uomo di 42 anni è stato fermato e arrestato. L’indagine è partita dopo la segnalazione dell’episodio e ha portato all’identificazione del presunto autore. L’arresto è stato eseguito subito dopo un inseguimento che si è svolto nella zona. Al momento, le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Rapina nella notte a Chiaiano ai danni di un commerciante ortofrutticolo. Arrestato un 42enne dopo l’intervento dei Carabinieri. Attimi di paura nella notte a Chiaiano, quartiere della periferia nord di Napoli, dove un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è stato rapinato mentre stava raggiungendo il lavoro. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino del 18 maggio in via G. A. Campano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era appena uscito di casa e aveva raggiunto la propria auto quando due persone sono sbucate da dietro l’angolo del palazzo dirigendosi rapidamente verso il veicolo. Uno dei due era incappucciato, mentre l’altro indossava un casco integrale ed era armato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Chiaiano, rapina a commerciante ortofrutticolo nella notte: arrestato 42enne dopo un inseguimento

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Chiaiano, rapina a un commerciante: arrestato 42enne dai Carabinieri

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Erano circa le 3 del mattino del 18 maggio quando un commerciante ortofrutticolo di 55 anni è uscito di casa per raggiungere il luogo di lavoro, nel quartiere napoletano di Chiaiano. #chiaiano #commerciante #crime #napoli #rapina #cronacanapoli #diretta… x.com

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