Prima chiede soldi poi scaraventa un uomo a terra e fugge col portafoglio caos nei vicoli
Venerdì notte, nel centro storico durante i controlli notturni rafforzati in occasione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, la Polizia di Stato ha identificato tre persone. Un uomo di 31 anni gambiano è stato denunciato per rapina e ricettazione dopo aver chiesto denaro, aver scaraventato un uomo a terra e poi essere fuggito con il portafoglio. In due interventi distinti sono stati coinvolti anche altri cittadini stranieri.
La Polizia di Stato di Genova, nell’ambito del potenziamento dei controlli notturni in centro storico, attuato in occasione della 97esima Adunata Nazionale Alpini, venerdì notte ha denunciato in due diversi interventi un 31enne gambiano per rapina e ricettazione e due cittadini stranieri, un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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