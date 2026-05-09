Prima chiede soldi poi scaraventa un uomo a terra e fugge col portafoglio caos nei vicoli

Venerdì notte, nel centro storico durante i controlli notturni rafforzati in occasione della 97ª Adunata Nazionale Alpini, la Polizia di Stato ha identificato tre persone. Un uomo di 31 anni gambiano è stato denunciato per rapina e ricettazione dopo aver chiesto denaro, aver scaraventato un uomo a terra e poi essere fuggito con il portafoglio. In due interventi distinti sono stati coinvolti anche altri cittadini stranieri.

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