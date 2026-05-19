Rapina a un fruttivendolo sventata dai carabinieri | il video in diretta

Nella notte, nel quartiere Chiaiano a Napoli, due uomini con il volto coperto da cappuccio e casco integrale hanno tentato di rapinare un commerciante ortofrutticolo di 55 anni in via Campano. L’uomo stava entrando nella sua auto per recarsi al lavoro quando è stato aggredito. I carabinieri sono intervenuti e hanno sventato il tentativo di rapina. Un video in diretta mostra le fasi dell’intervento, che si è concluso con l’arresto dei due aggressori.

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