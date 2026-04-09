Da Pontecorvo a Messina truffa sull’auto di lusso sventata dai carabinieri | veicolo recuperato a Ganzirri

I carabinieri di Messina hanno fermato una truffa legata alla vendita di un’auto di lusso che era stata sottratta al proprietario. L’auto è stata recuperata nel quartiere di Ganzirri e restituita al legittimo proprietario dopo un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda era iniziata tra Pontecorvo e Messina e si è conclusa con il sequestro del veicolo e l’arresto di almeno uno dei soggetti coinvolti.

Si è conclusa con un intervento dei carabinieri a Messina, nel quartiere di Ganzirri, una complessa vicenda di truffa legata alla compravendita di un’auto di lusso sottratta al legittimo proprietario e poi recuperata e restituita.Tutto ha avuto inizio a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, dove. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Pontecorvo, riesce a comprare un'Audi RS3 da 62mila euro senza pagare: arrestato, auto trovata a MessinaUn’auto di lusso sottratta con una truffa è stata recuperata e restituita al proprietario dai Carabinieri di Pontecorvo. Truffa sventata: anziana salvata da 4.500 euro di truffaUn ufficio postale della provincia di Chieti ha sventato una truffa ai danni di un'anziana cliente, evitando che la donna prelevasse 4. Temi più discussi: Iscrizioni, per l'I.I.S. di Pontecorvo un anno da incorniciare; Stretto patrimonio Unesco e parco nazionale, costituito laboratorio Copatss; Sediamoci sul giallo: Endopank. L'iniziativa fa tappa a Pontecorvo; Incontro formativo all’IIS di Pontecorvo: I pericoli della rete al tempo dei social. Pontecorvo, riesce a comprare un'Audi RS3 da 62mila euro senza pagare: arrestato, auto trovata a MessinaAuto di lusso recuperata dai Carabinieri di Pontecorvo dopo una truffa: l'Audi RS3 era stata sottratta con documenti falsi e assegno clonato. virgilio.it Pontecorvo, truffa nella compravendita di auto: Audi RS3 recuperata a MessinaUn'articolata e tempestiva operazione condotta dai Carabinieri ha permesso di recuperare un'autovettura di lusso, sottratta tramite ... msn.com PONTECORVO - Fiera Agricola del Basso Lazio. Aprirà i battenti venerdì 10 aprile a Pontecorvo la quarta edizione con oltre 200 aziende rappresentative di tutta la filiera agricola. Trattori, macchinari per il movimento terra, attrezzi per olivicoltura e giardinaggi - facebook.com facebook