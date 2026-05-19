Raid anarchici a Pisa c’è un secondo episodio Ogni guerra comincia dentro un laboratorio

A un mese dall’incendio nel cantiere del Parco Scientifico-Tecnologico di Pisa, un nuovo episodio di atti vandalici ha interessato la stessa area. Gli attacchi sono stati rivendicati attraverso canali associati all’area anarchica, senza che siano ancora stati identificati i responsabili. L’incendio precedente aveva causato danni alla struttura in fase di realizzazione, mentre questa volta si registra un secondo episodio che alimenta le tensioni intorno ai lavori di sviluppo del polo di ricerca.

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