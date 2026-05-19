Raid anarchici a Pisa c’è un secondo episodio Ogni guerra comincia dentro un laboratorio
A un mese dall’incendio nel cantiere del Parco Scientifico-Tecnologico di Pisa, un nuovo episodio di atti vandalici ha interessato la stessa area. Gli attacchi sono stati rivendicati attraverso canali associati all’area anarchica, senza che siano ancora stati identificati i responsabili. L’incendio precedente aveva causato danni alla struttura in fase di realizzazione, mentre questa volta si registra un secondo episodio che alimenta le tensioni intorno ai lavori di sviluppo del polo di ricerca.
Pisa, 19 maggio 2026 – Un mese fa un incendio rivendicato sui canali d’area anarchica al cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant’Anna, il polo che l’ateneo d’eccellenza pisano sta costruendo a San Giuliano Terme. Un gesto contro l’università conosciuta in tutto il mondo per la sua ricerca, dal momento che “la guerra - questa la tesi degli autori - comincia nei laboratori”. Nella notte dell’11 maggio, un nuovo ingresso non autorizzato e con lavorazioni non previste nello stesso cantiere. Le indagini. Da capire ancora se ci siano stati danneggiamenti. Tutto già segnalato all’Autorità giudiziaria che dovrà stabilire attraverso i carabinieri, che hanno avuto la delega, se i due eventi sono collegati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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