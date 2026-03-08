Card Battaglia | La guerra non comincia quando cade la prima bomba Comincia molto prima

Il cardinale Battaglia ha affermato che la guerra non inizia con il primo attacco militare, ma molto prima, quando si creano ostacoli tra fratelli, si svaluta la povertà, si giudica ingenua la compassione e l’economia smette di tutelare la vita umana. La sua riflessione mette in luce come i segnali di conflitto si manifestino in atteggiamenti e scelte sociali prima ancora delle azioni di guerra.

"La guerra non comincia quando cade la prima bomba. Comincia molto prima: quando il fratello diventa un ostacolo, quando il povero diventa irrilevante, quando la compassione viene giudicata ingenua, quando l'economia smette di servire la vita e decide di usarla". Lo scrive in una lettera aperta indirizzata 'ai mercanti della morte' l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. "A voi che fate affari con il sangue degli uomini, a voi che contate i profitti mentre le madri contano i figli, a voi che chiamate 'strategia' ciò che il Vangelo chiama scandalo, rivolgo parole che non nascono dalla diplomazia, ma dalla ferita.