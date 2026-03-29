Anarchici assaltano troupe Rai a Roma giornalista minacciata in diretta La Russa | Grave episodio

A Roma, durante una diretta televisiva, un gruppo di anarchici ha attaccato la troupe di una rete nazionale, con una giornalista minacciata sul posto. Il ministro della Difesa ha commentato l’episodio definendolo grave. La scena si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra manifestanti e forze dell’ordine nelle zone di dissenso politico della città.

Il clima di tensione che caratterizza alcune aree del dissenso politico a Roma è sfociato in un nuovo e preoccupante atto di violenza ai danni di chi svolge il lavoro di informazione sul campo. Nella mattinata di domenica 29 marzo 2026, una giornalista della TgR Lazio e i tecnici della sua troupe sono stati vittime di un assalto fisico e verbale mentre cercavano di documentare un presidio organizzato da gruppi appartenenti alla galassia anarchica. L’evento si è consumato in una zona semicentrale della capitale, tra la circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, dove i manifestanti si erano riuniti per una iniziativa di protesta. Quello che doveva essere un normale servizio di cronaca si è trasformato in pochi istanti in uno scenario di intimidazione che ha scosso non solo il mondo del giornalismo, ma anche le istituzioni nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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