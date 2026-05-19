Nuovi orari dei programmi del daytime di Rai 1 e Canale 5

A partire da questa settimana, i palinsesti di Rai 1 e Canale 5 hanno subito alcune modifiche negli orari dei programmi del daytime. Le variazioni interessano in particolare le fasce pomeridiane, con cambiamenti che si applicano prima dell'inizio della programmazione estiva. Le modifiche agli orari sono state comunicate ufficialmente dalle reti e riguardano diverse trasmissioni che vengono trasmesse nel corso del primo pomeriggio. Questi cambiamenti si inseriscono nel consueto aggiornamento stagionale delle programmazioni televisive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui