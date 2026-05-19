Nuovi orari dei programmi del daytime di Rai 1 e Canale 5
A partire da questa settimana, i palinsesti di Rai 1 e Canale 5 hanno subito alcune modifiche negli orari dei programmi del daytime. Le variazioni interessano in particolare le fasce pomeridiane, con cambiamenti che si applicano prima dell'inizio della programmazione estiva. Le modifiche agli orari sono state comunicate ufficialmente dalle reti e riguardano diverse trasmissioni che vengono trasmesse nel corso del primo pomeriggio. Questi cambiamenti si inseriscono nel consueto aggiornamento stagionale delle programmazioni televisive.
Il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5 va incontro a variazioni in questo finale di stagione, prima ancora dell’irruzione della programmazione estiva. Succede perché Il Paradiso delle Signore e la striscia quotidiana di Amici concludono l’annata, come previsto, prima degli altri, insieme a La Forza di una Donna che si avvia al gran finale in prima serata. Cosa va, dunque, al loro posto? Rai 1: slittano le repliche di Capri, Matano anticipa alle 16.45. In assenza de Il Paradiso delle Signore (ultima puntata venerdì 22 maggio), dalla prossima settimana Rai 1 aveva deciso di mantere lo spazio soap ogni pomeriggio con la riproposizione della prima stagione di Capri, fiction Rai trasmessa in prima serata vent’anni fa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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Mediaset non rispetta gli orari dei programmi trasmessi. Al tempo del papá Silvio era diverso, sono aumentati i minuti di pubblicità, la sera le trasmissioni iniziano alle 22 e terminano oltre la mezzanotte e mezza. Meglio Nexflit! facebook
Uscita del resto dei programmi reddit
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