Ragusa il sindaco chiude il cinema Madison | stop per sicurezza

Il sindaco di Ragusa ha deciso di chiudere il cinema Madison, citando motivi di sicurezza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avviene in un momento in cui si parla molto di sicurezza nei luoghi pubblici. La chiusura riguarda tutte le attività e le proiezioni previste, provocando la sospensione temporanea di un punto di ritrovo culturale storico della città. La notizia ha suscitato reazioni tra cittadini e operatori del settore, che temono ripercussioni sulla vita culturale locale.

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