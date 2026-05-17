Ragusa il Madison rischia la chiusura | previsti rimborsi per i clienti

A Ragusa, il cinema Madison potrebbe chiudere a causa di problemi legati alla gestione. L’ordinanza del sindaco ha impedito la riapertura delle sale, portando alla sospensione delle attività. Sono stati annunciati rimborsi per i clienti con abbonamenti ancora validi, anche se i dettagli su come ottenerli non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La situazione ha generato attesa tra gli utenti in attesa di chiarimenti sulle procedure di rimborso e sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di bloccare la riapertura.

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? Domande chiave Come si potrà ottenere il rimborso degli abbonamenti ancora validi?. Perché l'ordinanza del sindaco Peppe Cassì blocca la riapertura delle sale?. Chi dovrà rispondere del danno causato dal precedente atto di vandalismo?. Quali sono le reali possibilità di vittoria con il ricorso al Tar?.? In Breve Rimborsi per ingressi e abbonamenti validi con decorrenza dal 18 aprile.. Possibile ricorso al Tar contro l'ordinanza del sindaco Peppe Cassì.. Precedente vandalismo con taglio dei fili elettrici all'interno della struttura.. Cineplex beneficiario di un consistente credito d'imposta erogato dallo Stato.. Il multisala Madison di Ragusa avvia la procedura per la cessazione definitiva dell’attività a causa del prolungamento dell’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco Peppe Cassì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, il Madison rischia la chiusura: previsti rimborsi per i clienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ragusa, sabotaggio al Madison: tranciati i cavi del cinema? Domande chiave Chi ha orchestrato il sabotaggio proprio durante il blocco della gestione? Come influirà questo danno tecnico sulla riapertura del... Nasce Madison Pictures: il circuito Madison entra nella distribuzione cinematografica italianaNasce Madison Pictures, il nuovo brand con cui Madison fa il suo ingresso nel mercato della distribuzione cinematografica italiana. Ragusa, vandalizzato il Madison Cinemas: cavi tranciatiA Ragusa vandalismo al Madison Cinemas con cavi elettrici tagliati. La struttura resta in attesa di decisioni del Comune di Ragusa. quotidianodiragusa.it