Tentato omicidio con una mannaia di 40 centimetri | arrestato uno degli aggressori

Durante un normale controllo di routine in provincia di Foggia, è stato arrestato uno degli aggressori coinvolti in un tentato omicidio avvenuto con una mannaia di 40 centimetri. L’uomo è stato trovato a centinaia di chilometri dal luogo dell’aggressione e trasferito in carcere. La vicenda aveva destato attenzione per la presenza di un’arma così pericolosa e le modalità dell’attacco. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti.

E' stato rintracciato a centinaia di chilometri di distanza, in un controllo di routine in provincia di Foggia. È stato fermato a Cerignola il 31enne Abdessamad Chafoui, ricercato per l'aggressione avvenuta lo scorso 30 marzo a Savignano sul Rubicone. Su di lui pende un decreto di fermo, emesso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... Askatasuna, Meloni a Torino per far visita agli agenti feriti: "Questa non è protesta ma tentato omicidio". Arrestato uno dei presunti aggressoriLa premier ha incontrato chi è rimasto coinvolto negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ferì con una bottiglia rotta, a processo per tentato omicidio; Uomo ridotto in fin di vita a colpi di mannaia: catturato dopo 53 giorni uno dei due aggressori - FoggiaToday; Colpì il padre con una sedia, condannato per tentato omicidio; Tentato omicidio in Barriera di Milano, arrestato il secondo aggressore. Gravidanza indesiderata e pistolettate, tentato omicidio: padre e figlio assoltiIl padre del giovane ex fidanzato, affacciato in balcone, era stato insultato e minacciato. Poi i colpi di arma da fuoco, almeno sei, che per fortuna non erano andati a segno. I carabinieri scoprirono ... livesicilia.it Tentato omicidio nella notte ad Aprilia, fermato un 48enne del postoUn tentato omicidio avvenuto ad Aprilia nella notte ha portato al fermo di un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di tentato omicidio premeditato, oltre ch ... radioluna.it Rischiavano una condanna a 16 anni carcere per tentato omicidio, il Tribunale li ha assolti per non avere commesso il fatto - facebook.com facebook