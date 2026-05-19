Nella serata di ieri, un centro islamico a San Diego è stato teatro di una sparatoria che ha causato tre morti. Due giovani, di 17 e 19 anni, sono stati trovati morti in un’auto nelle vicinanze dell’evento e sono sospettati di essere coinvolti nell’attacco. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora forniti dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La notizia ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni legate a tensioni anti-araba negli Stati Uniti.

Avevano 17 e 19 anni i due giovanissimi trovati morti in un’auto nelle vicinanze e sospettati di essere gli autori della sparatoria avvenuta ieri sera presso il centro islamico di San Diego, in California. Lo riferisce la ‘Cnn’ che cita Mark Remily, agente speciale responsabile dell’Fbi per la città. A rivelare l’età dei due teenager, il capo della polizia di San Diego, Scott Wahl. Secondo Nbc, che cita fonti delle forze dell’ordine, non risulterebbero altre persone in fuga mentre sono tre le vittime confermate, tra cui un agente di sicurezza della moschea. Assalto al centro islamico, la pista è quella dell’odio religioso. La polizia sta attualmente considerando la sparatoria come un crimine d’odio, ha poi spiegato iancora Wahl. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ragazzini all’assalto di un centro islamico a San Diego: tre morti. Si teme l’ondata anti-araba negli Usa

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