Raffica di furti in centro a Empoli ladri scatenati Tante attività prese di mira
Domenica mattina, diversi commercianti di Empoli hanno scoperto di essere stati vittima di furti durante la notte. Nella zona centrale del paese, vari negozi e attività commerciali sono stati visitati da ladri che hanno portato via merce e danneggiato le finestre o le serrature. La polizia ha effettuato sopralluoghi e sta raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata, e le indagini continuano per ricostruire l’accaduto.
Empoli, 19 maggio 2026 – Un risveglio amaro. È quello che hanno avuto diversi commercianti del ’giro’ di Empoli domenica mattina. Nel giorno in cui la maggior parte delle attività resta chiusa qualcuno ha invece deciso di ’aprirle’, forzando le porte d’ingresso per cercare contanti e oggetti di valore. A quanto appreso, il ladro seriale (ma non si esclude che siano stati più di uno) si è mosso all’alba concentrandosi in particolare sulle attività tra via Ridolfi e piazza della Vittoria. La prima attività ad essere stata presa di mira è stata la “Parafarmacia Ridolfi“ dove il malvivente ha ripulito il fondo cassa e si è portato via anche qualche prodotto, per un totale di circa 300 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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