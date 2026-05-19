Raffica di furti in centro a Empoli ladri scatenati Tante attività prese di mira

Domenica mattina, diversi commercianti di Empoli hanno scoperto di essere stati vittima di furti durante la notte. Nella zona centrale del paese, vari negozi e attività commerciali sono stati visitati da ladri che hanno portato via merce e danneggiato le finestre o le serrature. La polizia ha effettuato sopralluoghi e sta raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata, e le indagini continuano per ricostruire l’accaduto.

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