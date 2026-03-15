Nella notte ad Aversa, due attività commerciali situate in via Vittorio Emanuele e via Belvedere sono state prese di mira dai ladri. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’azione o sui danni riportati. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Malviventi scatenati nella notte ad Aversa. Due attività commerciali, tra via Vittorio Emanuele e via Belvedere, sono finite nel mirino dei ladri. Il primo episodio si sarebbe verificato ai danni del Pinchos Bistrot in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto si apprende, i balordi avrebbero lanciato un oggetto, probabilmente un sasso, contro la porta in vetro del locale nel tentativo di forzarne l’ingresso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Scientifica, per i rilievi del caso. Nel mirino dei ladri anche un’altra attività commerciale in via Belvedere. In questo caso sono ancora in corso accertamenti per stabilire se si sia trattato di un furto o di un tentato colpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, ladri in azione nella notte: prese di mira due attività in via Vittorio Emanuele e in via Belvedere

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