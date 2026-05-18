Dopo anni di silenzio mediatico, Raffaele Sollecito è tornato a raccontarsi e lo ha fatto davanti alle telecamere di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani. Un’intervista lunga e intensa, nella quale l’ex studente ha ripercorso una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni, tornando sui giorni dell’inchiesta per l’omicidio di Meredith Kercher e sulle conseguenze che, ancora oggi, quella storia ha sulla sua vita. “Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole”, ha ammesso Sollecito nel corso dell’ospitata, spiegando come il peso del sospetto continui ad accompagnarlo nonostante l’assoluzione definitiva arrivata nel 2015. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaele Sollecito a Belve Crime: “Mi dissero: ti lasciamo nel sangue. Amanda Knox mi ha fatto soffrire”

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