Raffaele Sollecito a Belve Crime | In Questura mi dissero | ti lascio in un lago di sangue

Raffaele Sollecito ha ripercorso alcuni momenti della sua vicenda giudiziaria in un’intervista recente. Ha raccontato che, durante un interrogatorio in Questura, gli fu detto che sarebbe stato lasciato in un lago di sangue. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento legale che ha coinvolto anche altri soggetti e ha portato a diverse sentenze nel corso degli anni. La sua dichiarazione si aggiunge ad altre testimonianze rese nel corso del procedimento.

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Raffaele Sollecito è tornato a parlare della sua vicenda giudiziaria in un’intervista concessa a Francesca Fagnani per il programma Belve Crime, svelando dettagli inediti e crudi sul trattamento ricevuto in Questura durante le prime fasi delle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher, che sconvolse Perugia nel 2007. L’intervista completa, di cui riportiamo le anticipazioni, va in onda martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Rai2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) Sollecito, in un estratto della conversazione pubblicato sui social Rai, ha descritto un clima di forte pressione psicologica e intimidazione, ricostruendo un rapporto estremamente difficile con le forze dell’ordine nei momenti immediatamente successivi al suo coinvolgimento nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Raffaele Sollecito a Belve Crime: “In Questura mi dissero: ti lascio in un lago di sangue” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Belve Crime, Raffaele Sollecito: "Minacciato dai poliziotti in questura. Il bacio ad Amanda Knox? Volevo tranquillizzarla" Belve Crime, Raffaele Sollecito: “I poliziotti mi hanno minacciato pesantemente”Raffaele Sollecito, legato al caso di Meredith Kercher, sarà ospite a Belve Crime domani 19 maggio: farà importanti dichiarazioni che potrebbero... Torna a parlare Raffaele Sollecito in una lunga intervista a Francesca Fagnani per Belve Crime, raccontando alcuni dettagli inediti della sua vicenda e rivelando di sentirsi ancora additato come un sospetto assassino nonostante la ormai decennale assoluzio x.com Raffaele Sollecito a Belve Crime: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireRaffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad ... tpi.it Raffaele Sollecito a Belve Crime: Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agentiAssolto in via definitiva nel 2015, torna sul delitto di Perugia. Il racconto dell’isolamento in carcere, della paura di impazzire e della fine della ... huffingtonpost.it