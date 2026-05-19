Raffaele Sollecito, oggi ingegnere informatico tra Berlino e la Puglia, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza dopo il processo. Ha affermato che per circa il 70 per cento degli italiani è considerato colpevole, e ha riferito di aver subito minacce da parte di agenti di polizia in Questura. La sua vita è divisa tra due paesi e continua a portare con sé il peso di un sospetto che non si è mai completamente lasciato alle spalle.

Raffaele Sollecito, oggi ingegnere informatico con una vita divisa tra Berlino e la Puglia, racconta di non essersi mai davvero liberato del peso del sospetto. Nonostante l’assoluzione, secondo lui l’opinione pubblica continua a ritenerlo fra i responsabili del delitto: «Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole», dice, e spiega come questa percezione abbia influito anche sulla sua vita lavorativa. «Ci sono state aziende che mi hanno stracciato il contratto dopo avermelo fatto firmare appena hanno scoperto la vicenda che mi riguardava». Lo aveva detto anche Amanda Knox: «Anche se adesso sono mamma, rimarrò sempre “la ragazza accusata di omicidio”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raffaele Sollecito a Belve Crime: «Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agenti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ritorna Belve e Belve Crime su Rai2 con Raffaele Sollecito

Sullo stesso argomento

Sollecito a Belve Crime: "Meredith? 7 italiani su 10 pensano ancora che io sia colpevole"Dopo anni di silenzio e a oltre un decennio dall’assoluzione definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito torna a raccontarsi in...

Raffaele Sollecito a Belve Crime: “In Questura mi dissero: ti lascio in un lago di sangue”Raffaele Sollecito è tornato a parlare della sua vicenda giudiziaria in un’intervista concessa a Francesca Fagnani per il programma Belve Crime,...

RAFFAELE SOLLECITO TORNA A PARLARE DEL DELITTO MEREDITH E LE SUE PAROLE SCUOTONO ANCORA. Nell’intervista a Belve Crime racconta presunte minacce subite in Questura e confessa: Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colp x.com

Raffaele Sollecito a Belve Crime : Per 7 italiani su 10 sono colpevole. In Questura ho subito minacce dagli agentiOggi ingegnere informatico, con una vita divisa tra Berlino e la Puglia, racconta di non essersi mai davvero liberato del peso del sospetto. La foto del bacio con Amanda? Volevo solo tranquillizzarla ... vanityfair.it

Raffaele Sollecito a Belve Crime: Molti pensano ancora che ho ucciso Meredith Kercher, la rottura con Amanda Knox mi ha fatto soffrireRaffaele Sollecito è tra gli ospiti del secondo appuntamento di Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 19 maggio. Accusato insieme ad ... tpi.it