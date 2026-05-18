Sollecito a Belve Crime | Meredith? 7 italiani su 10 pensano ancora che io sia colpevole

Dopo più di dieci anni dall’assoluzione definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito è tornato a parlare in televisione. Nel corso dell’intervista, ha riferito che sette italiani su dieci continuano a ritenere che sia colpevole nonostante l’esito del processo. La vicenda giudiziaria ha visto coinvolto anche un altro imputato, con cui ha condiviso il processo, e ha suscitato ampie discussioni pubbliche. La sua testimonianza si inserisce in un momento di confronto sulla sua vicenda personale e sulla percezione pubblica.

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