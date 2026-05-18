Sollecito a Belve Crime | Meredith? 7 italiani su 10 pensano ancora che io sia colpevole
Dopo più di dieci anni dall’assoluzione definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito è tornato a parlare in televisione. Nel corso dell’intervista, ha riferito che sette italiani su dieci continuano a ritenere che sia colpevole nonostante l’esito del processo. La vicenda giudiziaria ha visto coinvolto anche un altro imputato, con cui ha condiviso il processo, e ha suscitato ampie discussioni pubbliche. La sua testimonianza si inserisce in un momento di confronto sulla sua vicenda personale e sulla percezione pubblica.
Dopo anni di silenzio e a oltre un decennio dall’assoluzione definitiva per l’ omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito torna a raccontarsi in televisione. Lo fa nello studio di Belve Crime, ospite di Francesca Fagnani, nella puntata che andrà in onda il 19 maggio alle 21.20 su Rai2. E lì ripercorre i momenti più controversi dell’inchiesta sul delitto di Perugia e denuncia le pressioni psicologiche subite durante i primi interrogatori in questura. Nel corso della lunga intervista, Sollecito sostiene che, nonostante l’assoluzione arrivata nel 2015, una larga parte dell’opinione pubblica continui a considerarlo colpevole. “S ette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole ”, afferma l’ex studente di ingegneria informatica, oggi residente tra Berlino e la Puglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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