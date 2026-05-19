Raffaele Sollecito a Belve Crime | Il 70% degli italiani mi crede ancora colpevole
Dopo undici anni dall’assoluzione definitiva, Raffaele Sollecito è tornato in televisione e ha partecipato a un episodio di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Durante l’intervista, ha dichiarato che circa il 70% degli italiani ancora lo considera colpevole. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione, portando alla luce le sue parole e le sue percezioni sul giudizio pubblico nei suoi confronti. L’ospitata è avvenuta nella prima serata di martedì 19 maggio.
Undici anni dopo l’assoluzione definitiva, Raffaele Sollecito torna in televisione e sceglie lo sgabello di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera martedì 19 maggio in prima serata su Rai2. Non lo fa per riabilitarsi la Corte di Cassazione lo ha già dichiarato innocente ma per raccontare cosa significa essere stati al centro di uno dei casi giudiziari più mediatizzati della storia italiana senza riuscire mai a uscirne davvero fuori. La puntata, originariamente prevista per lunedì 11 maggio, era stata spostata per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest. Fagnani aveva già rassicurato il pubblico sui social con un semplice: “Ci vediamo martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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