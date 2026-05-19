Raffaele Sollecito a Belve Crime | Il 70% degli italiani mi crede ancora colpevole

Dopo undici anni dall’assoluzione definitiva, Raffaele Sollecito è tornato in televisione e ha partecipato a un episodio di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Durante l’intervista, ha dichiarato che circa il 70% degli italiani ancora lo considera colpevole. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione, portando alla luce le sue parole e le sue percezioni sul giudizio pubblico nei suoi confronti. L’ospitata è avvenuta nella prima serata di martedì 19 maggio.

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