Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Milano, è stato annunciato il cast di Radio Italia Live – Il Concerto, che si svolgerà in Piazza del Duomo venerdì 15 maggio alle 20. Tra gli artisti presenti ci sono Giorgia, Elisa, Emma, Alfa, Annalisa, Arisa e Bresh. L’evento musicale sarà visibile in diretta e, come nelle precedenti edizioni, sarà trasmesso anche in streaming online.

È stato svelato in conferenza stampa stamattina, lunedì 20 aprile, a Milano il cast di Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto in Piazza del Duomo venerdì 15 maggio alle 20.40. Il secondo appuntamento previsto è al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. Gli artisti che saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori sul palco di Milano saranno: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso e The Kolors. Sayf protagonista a Radio Italia Trend x Spotify. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live – Il Concerto a Milano con Giorgia, Elisa, Emma, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh tra gli ospiti. Dove e come vedere l’evento musicale in Piazza Duomo

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