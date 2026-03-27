Dalle radici alla memoria viva | Siculiana celebra Ayrton Senna con mostre musica e studenti

A Siculiana, dal 27 al 29 marzo, si svolge la rassegna “Chiamata alle Origini”, dedicata ad Ayrton Senna. L’evento comprende mostre, musica e incontri con studenti, e si focalizza sul rapporto tra il pilota brasiliano e il territorio delle sue radici. La manifestazione si inserisce in una settimana di iniziative che celebrano la memoria del campione e il legame con la comunità locale.

A Siculiana, dal 27 al 29 marzo, prosegue la rassegna “Chiamata alle Origini”, una settimana di appuntamenti dedicati ad Ayrton Senna nel segno del legame profondo tra il campione brasiliano e la terra dei suoi avi. Il cuore delle iniziative è il museo Astro (Ayrton Senna Testimonianze e Ricerca Origini) che ha aperto le porte il 21 marzo, giorno della nascita del pilota, con una serata inaugurale tra fotografia, musica e degustazioni. Un avvio pensato per coinvolgere la comunità e restituire al museo una dimensione viva, partecipata, lontana dall’idea di spazio statico. Ma è nel calendario dei giorni successivi che il progetto mostra la sua direzione più chiara. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dalle radici alla memoria viva: Siculiana celebra Ayrton Senna con mostre, musica e studenti Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli ricorda Ayrton Senna: “Fonte di ispirazione” Ayrton Senna e le sue origini siciliane, ecco il romanzo di Giacinto PipitoneLa storia del campione di F1 parte da Siculiana, da dove la bisnonna emigrò in Brasile nel 1894. Contenuti utili per approfondire Ayrton Senna Discussioni sull' argomento Ayrton Senna, una corsa partita da Siculiana; Siculiana celebra il Mito: il Museo Astro festeggia la nascita di Ayrton Senna. 'Il tempo dei Senna', un libro racconta le origini siciliane della stella della F1GIACINTO PIPITONE, IL TEMPO DEI SENNA - LE ORIGINI DI AYRTON IN SICILIA (KALÒS, COLLANA FILI E TRAME; 272 PAG. (ANSA) ... ansa.it Siculiana celebra il Mito: il Museo Astro festeggia la nascita di Ayrton SennaIl Museo ASTRO (Ayrton Senna Testimonianze e Ricerca Origini) di Siculiana apre le sue porte per una celebrazione che unisce la memoria del campione alla vita della comunità ... grandangoloagrigento.it 27 marzo 1994, Interlagos - Il mondiale inizia in casa di Ayrton Senna, a vincere la gara sarà l'astro nascente Michael Schumacher. La torcida assiste, ammutolita, al ritiro dell'idolo di casa dopo un testacoda alla curva Junçao, nel tentativo di recuperare la test - facebook.com facebook Ayrton Senna, una tragedia annunciata: incredibili retroscena nel podcast di Gioco Sporco #giocosporco #mediaset #senna x.com