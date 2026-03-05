Il diesse rossoblu Moroni | Sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul suo ritorno Con mister Clementi abbiamo cambiato rotta Ora la Vigor guarda con fiducia anche ai playoff

Il direttore sportivo della squadra rossoblu ha dichiarato di essere soddisfatto del fatto che molti tifosi abbiano superato le esitazioni iniziali riguardo al ritorno di un determinato giocatore. Ha anche riferito che con il allenatore Clementi la strategia della squadra è stata modificata. La squadra ora guarda con fiducia ai playoff, mentre la pausa permette di recuperare energie e iniziare a pianificare le prossime mosse.

La sosta è preziosa per recuperare un po' di energie, ma è utile anche per iniziare a programmare il futuro. Di certo quello della Vigor non può prescindere da Aldo Clementi. "Siamo soddisfatti del percorso che squadra e staff tecnico stanno portando avanti - spiega il direttore sportivo rossoblu Roberto Moroni – e sono felice che molti tifosi abbiano superato le perplessità iniziali sul ritorno di Aldo Clementi. Parliamo di un allenatore che risponde sempre con i fatti, tant'è che la squadra ha subito trovato un feeling speciale con il mister. Chiaramente nel corso di una stagione ci sono tante variabili e non sempre si riesce ad iniziare la stagione come si vorrebbe - aggiunge il ds senigalliese -.

