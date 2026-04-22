Nella trattativa tra il portiere e la Juventus, è arrivata una novità: il giocatore ha dato il suo consenso al trasferimento. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha suscitato un sorriso tra i tifosi bianconeri. La trattativa tra le parti sembra in fase avanzata, con l’accordo sui dettagli che potrebbe essere definito a breve. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Alisson Juve, il portiere avrebbe dato il suo via libera al trasferimento in bianconero. E a questo punto la fumata bianca è più vicina. Il calciomercato internazionale è improvvisamente sobbalzato di fronte a un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe il colpo del decennio per la Serie A. Le ultime notizie parlano chiaro: c’è uno scatto deciso per Alisson alla Juve. Quello che inizialmente sembrava un semplice sondaggio esplorativo si è trasformato in una trattativa concreta, con la dirigenza bianconera intenzionata a riportare in Italia uno dei portieri più forti dell’era moderna. Secondo le fonti vicine all’ambiente torinese, l’estremo difensore del Liverpool è diventato la priorità assoluta per rinforzare il reparto arretrato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, svolta nella trattativa: il portiere ha fatto questa scelta. La novità fa sorridere i bianconeri. Di cosa si tratta

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