Quattordici anni fa la strage | commozione al Morvillo – Falcone – Bassi nel ricordo di Melissa

Quattordici anni dopo la strage, si è svolta questa mattina una cerimonia presso l’Ipsss Morvillo Falcone – Bassi, dedicata alla memoria di Melissa Bassi. L’evento commemorativo intitolato “Ricordando Melissa” ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, che si sono riuniti per ricordare il giovane volto della vittima. La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione, con discorsi e momenti di raccoglimento.

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