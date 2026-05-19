Quattordici anni fa la strage | commozione al Morvillo – Falcone – Bassi nel ricordo di Melissa
Quattordici anni dopo la strage, si è svolta questa mattina una cerimonia presso l’Ipsss Morvillo Falcone – Bassi, dedicata alla memoria di Melissa Bassi. L’evento commemorativo intitolato “Ricordando Melissa” ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, che si sono riuniti per ricordare il giovane volto della vittima. La cerimonia si è svolta in un clima di grande commozione, con discorsi e momenti di raccoglimento.
Una cerimonia intensa, partecipata e carica di emozione quella che si è svolta questa mattina presso l’Ipsss Morvillo Falcone – Bassi in occasione dell’evento commemorativo “Ricordando Melissa”, dedicato alla memoria di Melissa Bassi.A quattordici anni dall’attentato che sconvolse la città di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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