My voice my Europe | studentesse del Morvillo-Falcone-Bassi protagoniste in Erasmus

Un gruppo di studentesse dell’Ipss “Francesca Laura Morvillo Falcone–Melissa Bassi” ha partecipato allo Youth Exchange “My Voice, My Europe”, un progetto promosso dal programma Erasmus+. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale tra i giovani provenienti da diversi paesi europei. L’evento si è svolto in diverse location europee, coinvolgendo studenti in attività educative e di confronto culturale.

Un gruppo di studenti dell’Ipss “Francesca Laura Morvillo Falcone–Melissa Bassi” ha partecipato allo Youth Exchange “My Voice, My Europe”, iniziativa realizzata nell’ambito del programma Erasmus+, dedicata alla promozione della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale e della.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Le studentesse dal Giappone protagonisteLe scuole elementari di Monsummano come palestra di studio per le studentesse universitarie giapponesi. Arte e memoria sportiva, al giardino Morvillo partono i lavori del murale sulla lotta bareseVolontari al lavoro per ripulire e preparare i muri che ospiteranno l’opera del duo Sungre, tra arte, memoria sportiva e partecipazione della...