Toro vittoria e commozione | il 2-1 al Verona vale la salvezza nel ricordo del piccolo Pistis

Nel corso della 32ª giornata di Serie A, il Torino ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 contro il Verona. La partita, che si è conclusa con un risultato decisivo per la salvezza, ha avuto un significato speciale legato a un episodio di grande emozione. Il successo ha portato a un momento di commozione tra i tifosi e la squadra, in ricordo di un giovane scomparso.