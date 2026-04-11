Toro vittoria e commozione | il 2-1 al Verona vale la salvezza nel ricordo del piccolo Pistis
Nel corso della 32ª giornata di Serie A, il Torino ha ottenuto una vittoria di misura per 2-1 contro il Verona. La partita, che si è conclusa con un risultato decisivo per la salvezza, ha avuto un significato speciale legato a un episodio di grande emozione. Il successo ha portato a un momento di commozione tra i tifosi e la squadra, in ricordo di un giovane scomparso.
Non è stata una partita come le altre. Non poteva esserlo. Il successo per 2-1 del Torino contro il Hellas Verona, nella 32ª giornata di Serie A, porta in dote tre punti pesantissimi per la salvezza, ma soprattutto si carica di un significato emotivo che va oltre il campo. Il pensiero di tutto lo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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D'Aversa: "Il Verona vale più di quanto dice la classifica. Voglio riportare il Toro dove merita"Guardia alta, concentrazione totale e guai a sottovalutare l’Hellas ultimo della classifica.