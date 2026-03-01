Un nuovo sondaggio rivela che quasi il 85% degli intervistati in Albania considera che la sinistra abbia portato avanti una battaglia ideologica riguardo ai centri di detenzione per migranti. La maggioranza delle persone interpellate si è espressa negativamente sulla posizione del partito di opposizione, respingendo la loro strategia e giudicando in modo sfavorevole le iniziative politiche sui Cpr.

Il sondaggio registra l’84,9% di consenso alla linea dell’esecutivo sui centri operativi oltre Adriatico. Solo il 2,1% difende le critiche, mentre una quota sposta le colpe dei ritardi alla lentezza dell'Unione europea L’84,9% degli intervistati ritiene che la sinistra abbia condotto una battaglia ideologica contro il governo sul dossier dei Cpr in Albania. È il dato più significativo del sondaggio del Secolo d’Italia e segna un consolidamento della percezione favorevole alla linea dell’esecutivo, in un passaggio politico delicato sul fronte migratorio. La rilevazione fotografa un orientamento netto. Alla domanda se, ora che i Cpr in... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti e Cpr in Albania, quasi nove votanti su dieci danno torto alla sinistra e bocciano la crociata dei compagni

Leggi anche: Cpr in Albania, record di migranti trattenuti

Leggi anche: Altro che "flop" in Albania. La sinistra scopre i Cpr pieni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Migranti.

Temi più discussi: Cpr in Albania, record di migranti trattenuti; Il centro migranti in Albania si è ripopolato. Ecco chi è entrato e perché; Sentenza storica sul CPR di Gjader, risarcita una persona migrante; Centri in Albania, brusca accelerata del governo. È il momento di una risposta all’altezza.

Il centro migranti in Albania si è ripopolato. Ecco chi è entrato e perchéDopo un anno di presenze ai minimi, la struttura di Gjader è tornata improvvisamente a riempirsi. La notizia è stata data dalle associazioni e da ... avvenire.it

Ma quindi i centri per migranti in Albania stanno davvero fun-zio-nan-do?Dopo essere stati scatole vuote per anni, i centri per migranti in Albania si sono improvvisamente riempiti in queste ultime settimane ... fanpage.it

Migranti. 7700 morti nel 2025 In Asia e mediterraneo le rotte più letali Pubblicati i dati dell’Oim @oss_romano x.com

I migranti sono stati tratti in salvo nella giornata di ieri - facebook.com facebook