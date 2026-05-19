Quanto male facciamo restando? i Ferrinis e l’egoismo del restare in Brucia Addosso

Da atomheartmagazine.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è una sottile crudeltà nell’onestà di chi ammette di essere « un casino », per poi restare a guardare l’altro cadere. È la fredda intenzionalità di chi, pur riconoscendo il proprio potenziale distruttivo, trasforma la vicinanza in puro egoismo. Con il nuovo singolo “ Brucia Addosso ”, i Ferrinis scardinano la retorica dell’amore salvifico per addentrarsi in un territorio ben più scivoloso e vicino al quotidiano di molti: quello della consapevolezza del danno. Non è l’ennesima narrazione di un legame disfunzionale, ma il terreno di gioco in cui vittima e carnefice si scambiano i ruoli sotto la pioggia di un parcheggio, tra il fumo di una sigaretta e il riflesso metallico di un Range Rover. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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