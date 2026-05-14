Il governatore della Regione Lazio Rocca | Penso tutto il male possibile della Lega Dimostra tutto il suo egoismo

Il governatore della Regione Lazio ha espresso dure critiche nei confronti della Lega, accusandola di egoismo e di incapacità di pianificazione. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione legato alla gestione del calendario del derby capitolino, che ha alimentato una crescente discussione tra le parti coinvolte. La vicenda ha acceso un confronto acceso tra le istituzioni e le forze politiche locali, contribuendo a un clima di polemiche e tensioni nel settore sportivo e amministrativo.

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