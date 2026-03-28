Ho già sofferto troppo nella vita per farmi del male da solo restando qui Fuori c’è Teddy il mio gatto che è mio figlio | GionnyScandal commosso abbandona il Grande Fratello Vip

GionnyScandal ha annunciato di aver abbandonato il Grande Fratello Vip, dopo aver manifestato disagio durante tutta la settimana. La decisione è stata presa in seguito a un incontro con la fidanzata, avvenuto durante la puntata trasmessa il 27 marzo. L'artista ha spiegato di aver vissuto momenti difficili nella sua vita e di aver deciso di uscire dal reality per stare con il suo gatto, considerato come un figlio.

GionnyScandal ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Non un fulmine a ciel sereno perché il rapper aveva manifestato insofferenza per tutta la settimana e, nella puntata di ieri sera 27 marzo, l’incontro con la fidanzata Clara è stato decisivo. “Benvenuta, sei li per Gionny, l’hai visto in questi giorni un po’ in crisi”, le parole della conduttrice Ilary Blasi quando Clara ha abbracciato il rapper, commosso. “Sono qui per te, per farti capire che va tutto bene”, le parole della fidanzata del rapper. Devi andare avanti, devi resistere, perché tu ce la fai. Hai passato cose molto, molto più importanti di questo”. Clara fa riferimento a una biografia, quella del rapper, segnata da perdite precoci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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