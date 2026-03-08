Quando parte Filippo Ganna nella cronometro della Tirreno-Adriatico 2026? Orario esatto n di pettorale tv

Filippo Ganna sarà il protagonista della cronometro individuale che aprirà la Tirreno-Adriatico 2026, in programma lunedì 9 marzo con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. La prima tappa della corsa dei Due Mari si svolgerà in mattinata, con orario di partenza ancora da comunicare. Il numero di pettorale assegnato a Ganna sarà visibile durante la gara e la prova sarà trasmessa in diretta televisiva.

Filippo Ganna sarà il grande favorito nella cronometro individuale che aprirà la Tirreno-Adriatico 2026: la prima tappa della Corsa dei Due Mari andrà in scena lunedì 9 marzo, offrendo una prova contro il tempo con partenza e arrivo a Lido di Camaiore. La frazione di 11,5 km è completamente pianeggiante, adatta alle caratteristiche del due volte Campione del Mondo di specialità, desideroso di indossare la prima maglia azzurra. Dopo essersi imposto nella sfida contro le lancette dello scorso 20 febbraio alla Volta ao Algarve, il piemontese inseguirà la seconda affermazione stagionale, ma dovrà stare attento ad alcuni rivali da non sottovalutare in terra toscana, dove si consumerà il primo dei sette atti, al termine dei quali verrà consegnato il sempre affascinante Tridente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Una selezione di notizie su Filippo Ganna.

Temi più discussi: Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada; Il primo numero di MH Men’s Health del 2026 è in edicola: Filippo Ganna in cover; Ganna vince in Algarve: Felice, ma il vero obiettivo è fra un mese; TUTTOBICI DI MARZO È PRONTO: POTETE SCARICARLO.

Filippo Ganna è il primo ciclista caduto al Tour 2025: rimasto a lungo a terra, alla fine si ritiraFilippo Ganna ha vinto la palma della sfortuna al Tour de France 2025: durante la prima parte della prima tappa è stato coinvolto in una caduta in cui ha avuto la peggio. Rimasto a lungo a terra, è ... fanpage.it

Filippo Ganna cade durante la prima tappa del Tour de France: costretto al ritiro, cosa è successoPrima caduta al Tour de France per Filippo Ganna che è finito a terra al km 52 della prima tappa, in una fase della gara dove il vento era da poco cambiato. Nella prima tappa con arrivo a Lille, il ... corriereadriatico.it

La stagione inizierà nel week end del 21/22 marzo ma per il Pedale Ossolano - Filippo Ganna Academy tutto è pronto per la prima stagione con nuovi colori e con la importante sinergia con il sodalizio voluto dal recordman dell'ora. - facebook.com facebook

Tutto Bici, marzo 2026 (rigorosamente digitale!): se oggi si parte dall'"Inferno del Sud" (polvere+ghiaia+Siena = #StradeBianche), la cover del nuovo numero con Filippo Ganna ci porta già alla #MilanoSanremo. tuttobiciweb.it/magazine/17723… x.com