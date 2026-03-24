A partire dalle ore 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino, che a Lillehammer (Norvegia) assegnerà il successo nelle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026, ed alla quale prenderà parte Anna Trocker. Anna Trocker, grazie al quindicesimo posto nella prima manche, partirà per nona nella seconda run di slalom: stimando che la manche duri circa un minuto, allora la rappresentante dell’ Italia prenderà il via indicativamente alle ore 13:42:00. Per la seconda manche dello slalom speciale femminile di sci alpino delle Finali di Coppa del Mondo 2025-2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Anna Trocker nella seconda manche dello slalom di Lillehammer: orario esatto, tv, streaming

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