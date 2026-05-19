Quando la tecnologia sparisce ma cambia tutto | il futuro della ristorazione secondo The Fork

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settore della ristorazione, si sta assistendo a un cambiamento in cui le soluzioni tecnologiche, pur essendo fondamentali, diventano meno evidenti nel quotidiano. Quando l’innovazione riesce a migliorare l’esperienza senza attirare l’attenzione, si crea un effetto di invisibilità che modifica le abitudini senza stravolgerle. Questo fenomeno si verifica quando le tecnologie, pur essendo presenti, funzionano in modo così intuitivo da passare inosservate agli utenti e ai professionisti del settore.

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Nel mondo della tecnologia esiste una regola non scritta che vale soprattutto quando l’innovazione funziona davvero: più è efficace, più tende a diventare invisibile. È esattamente questa la sensazione che attraversa l’incontro con Carlo Carollo, Country Manager di The Fork in Italia, ospite della nuova puntata del vodcast Tech Talks. La sua è una riflessione che parte dalla ristorazione e arriva molto più lontano, fino al cuore del rapporto tra tecnologia, dati e umanità. Perché The Fork, a ben vedere, non è soltanto un’app per prenotare un tavolo. È un’infrastruttura digitale che si muove dietro le quinte di un gesto quotidiano (scegliere dove cenare, con chi, in quale giorno, in quale atmosfera) e lo trasforma in un’esperienza più fluida, più informata, più personalizzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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