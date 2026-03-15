Djimsiti fa la guardia Hien cambia tutto Scamacca sparisce

Durante la partita, Djimsiti si è posizionato in difesa e ha svolto il suo ruolo con attenzione. Hien ha modificato gli equilibri in campo, influenzando la strategia della squadra. Scamacca, invece, è stato poco presente nel gioco e non ha contribuito alle azioni offensive. Carnesecchi ha ottenuto un voto di 6, e sul gol di Esposito ha avuto qualche responsabilità, mentre nella ripresa ha evitato il raddoppio di Thuram.

CARNESECCHI 6. Sul gol di Esposito non è esente da colpe, ma nella ripresa salva su Thuram evitando il 2-0. SCALVINI 6. Buona gara difensiva su Esposito, nel finale sale da mediano e recupera palloni. DJIMSITI 6. Fa ottima guardia su Thuram e controlla bene la difesa. KOLASINAC 5,5. Ha lottato ma si è fatto scavalcare dalla sua parte da Barella. ZAPPACOSTA 6. Nel primo tempo Di Marco lo ha scavalcato, nel secondo tempo è andato molto meglio. DE ROON 6. Ha tenuto la diga in mezzo, ha fermato Barella quando saliva. PASALIC 6. Anche lui ha fatto il suo in mezzo, poi è salito da trequartista. BERNASCONI 6. Alla sua prima nella ‘Scala del calcio’ non sfigura, anche se Dumfries nel primo tempo lo salta, poi gli prende le misure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Djimsiti fa la guardia. Hien cambia tutto. Scamacca sparisce Articoli correlati Leggi anche: Atalanta, Krstovic preferito a Scamacca e Hien preferito a Djimsiti per marcare Hojlund Federica Torzullo, svolta clamorosa: cambia tutto. La scoperta degli investigatori poco faIl femminicidio di Federica Torzullo continua a essere oggetto di accertamenti da parte degli investigatori, che stanno ricostruendo in modo...