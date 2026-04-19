Giuliacci quando cambia tutto | Pioggia e instabilità Ma il 25 aprile

Con l'avvicinarsi delle festività del 25 aprile, le previsioni meteorologiche indicano un’Italia interessata da piogge e condizioni di instabilità, secondo il canale YouTube MeteoGiuliacci. Tuttavia, le stesse previsioni segnalano un miglioramento del tempo proprio durante il ponte festivo. La situazione meteorologica sembra cambiare nel corso dei prossimi giorni, influenzando le possibilità di pioggia e il clima generale della penisola.

Con l'avvicinarsi delle festività del 25 aprile, il quadro meteorologico delineato dal canale YouTube MeteoGiuliacci mostra un'Italia attraversata da una fase instabile, seguita però da un deciso miglioramento proprio in coincidenza del ponte festivo. Le previsioni meteo. L'inizio della settimana sarà infatti segnato da condizioni perturbate. Lunedì 20 aprile la pioggia interesserà gran parte del Nord, con l'eccezione di Piemonte e Valle d'Aosta, mentre fenomeni si estenderanno anche al Centro e al Sud, coinvolgendo Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Una situazione che conferma la presenza di correnti instabili diffuse lungo la Penisola.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuliacci, quando cambia tutto: "Pioggia e instabilità". Ma il 25 aprile... Notizie correlate Quando arriva il caldo vero. Le previsioni di Giuliacci per tutto aprileIl quadro meteorologico delineato dal colonnello Mario Giuliacci per la seconda metà di aprile racconta un'Italia attraversata da un'evoluzione... Leggi anche: Meteo, Mario Giuliacci, tregua dal maltempo ma non per molto: quando torna la pioggia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meteo, quando arriva il caldo vero. Le previsioni di Giuliacci per tutto aprile; Quando arriva il caldo vero Le previsioni di Giuliacci per tutto aprile; Meteo quando finisce il caldo | le previsioni dell’esperto; Che tempo farà quest' estate? La sentenza di Giuliacci | Niente prese in giro. Meteo Giuliacci, quando cambia tutto: Pioggia e instabilità. Ma il 25 aprile...Con l’avvicinarsi delle festività del 25 aprile, il quadro meteorologico delineato dal canale YouTube MeteoGiuliacci mostra un’Italia attraversata da una fase instabile, seguita però da un deciso ... iltempo.it Meteo, quando arriva il caldo vero. Le previsioni di Giuliacci per tutto aprileIl quadro meteorologico delineato dal colonnello Mario Giuliacci per la seconda metà di aprile racconta un’Italia attraversata da un’evoluzione tipicamente primaverile, fatta di alternanze e graduali ... msn.com Meteo Giuliacci facebook