Sorpresa la sinistra Ue fa asse con Meloni | Stop al Patto di Stabilità FdI all’assalto di Sánchez | Col gas di Putin finanzia la guerra – I video

Nelle ultime ore, la sinistra europea ha preso una posizione condivisa con il governo italiano chiedendo la sospensione del Patto di Stabilità. Contestualmente, il partito di centrodestra ha criticato il governo spagnolo, accusandolo di finanziare la guerra con il gas proveniente da Putin. La discussione si svolge a Strasburgo, dove si affrontano le conseguenze economiche e politiche di un conflitto che coinvolge l’Europa senza che questa abbia deciso di parteciparvi.

Da Strasburgo – L’Europa paga il prezzo, salatissimo, di una guerra che non ha scelto e che non condivide. E il conto arriva a cittadini e imprese, in bolletta o alla pompa di benzina. Causa alla radice: la dipendenza del Vecchio Continente dall’ importazione di gas e petrolio dall’estero, spesso e volentieri da Paesi autocratici. Su questo almeno in Ue – destra, centro e sinistra – sono tutti d’accordo. Constatazione di fondo a parte, sulle soluzioni per superare la crisi è battaglia aperta. Il governo di Giorgia Meloni, come noto, chiede da settimane alla Ue di «scongelare» gli strumenti d’emergenza più forti: primo fra tutti l’ attivazione della clausola di salvaguardia che consente di derogare ai vincoli del Patto di Stabilità, per tamponare la crisi energetica in deficit.🔗 Leggi su Open.online

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