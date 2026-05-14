Il presidente cinese ha affermato che gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero collaborare come partner invece di considerarsi rivali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro con il presidente americano, nel quale sono stati discussi i rapporti tra i due paesi. Nessuna altra informazione sui temi trattati o sulle possibili decisioni prese durante l'incontro.

Il presidente americano Donald Trump incontra il suo omologo cinese Xi Jinping. “Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali”, ha detto Xi. Il presidente americano Donald Trump è arrivato in Cina, per il suo primo viaggio nel paese asiatico dal 2017. Trump ha promesso al suo omologo cinese Xi Jinping un “futuro favoloso” tra USA e Cina. I due leader hanno in programma di discutere di relazioni commerciali, guerra in Iran, Taiwan, l’accesso alle terre rare e ai semiconduttori, l’intelligenza artificiale e tante controversie con ripercussioni internazionali. Xi ha steso il tappeto rosso per Trump al suo arrivo nella monumentale Grande Sala del Popolo, sede del potere adiacente all’immensa Piazza Tiananmen, nel cuore della capitale, e decorata con bandiere cinesi e americane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Xi Jinping: gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali

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Canada & China Just OFFICIALLY ANNOUNCED Huge Energy pact That Puts Trump And U.S On Edge!

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