Armi in cambio di IA | Putin va da Xi per rinsaldare il rapporto con Pechino

Da ilmessaggero.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin è arrivato a Pechino in un viaggio che si svolge in un momento di grande attenzione internazionale, con l’ex presidente degli Stati Uniti impegnato in un processo legale negli Stati Uniti. La visita di Putin si concentra sul rafforzamento dei rapporti tra Russia e Cina, con incontri che si svolgono in un contesto di tensioni globali e di discussioni sulla cooperazione strategica tra i due paesi. La visita segue recenti dichiarazioni e incontri ufficiali tra le due nazioni, evidenziando la volontà di consolidare alleanze e collaborazioni.

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Vladimir Putin arriva oggi a Pechino sulle tracce ancora calde di Donald Trump: una visita che conferma la nuova importanza e centralità della Cina nel mondo. Per Xi Jinping questo è già un successo, a prescindere da qualsiasi altro accordo possa essere raggiunto. Più complicata è la posizione di Putin, sempre più impantanato nella lunga guerra con l'Ucraina e alle prese con serie difficoltà economiche interne. Il Cremlino alza quindi la posta e punta a una riconferma quanto più forte possibile del legame con Pechino ricordando che esso è stato qualificato come un «partenariato strategico privilegiato e speciale». Quanto privilegiato e... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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