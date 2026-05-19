Armi in cambio di IA | Putin va da Xi per rinsaldare il rapporto con Pechino

Vladimir Putin è arrivato a Pechino in un viaggio che si svolge in un momento di grande attenzione internazionale, con l’ex presidente degli Stati Uniti impegnato in un processo legale negli Stati Uniti. La visita di Putin si concentra sul rafforzamento dei rapporti tra Russia e Cina, con incontri che si svolgono in un contesto di tensioni globali e di discussioni sulla cooperazione strategica tra i due paesi. La visita segue recenti dichiarazioni e incontri ufficiali tra le due nazioni, evidenziando la volontà di consolidare alleanze e collaborazioni.

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