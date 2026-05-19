Puntano sulle guardie armate per aumentare la sicurezza della riviera | l' iniziativa del gruppo di imprenditori

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di imprenditori ha deciso di rafforzare la sicurezza sulla riviera installando guardie armate lungo il lungomare di Milano Marittima. L'iniziativa mira a contrastare le situazioni di insicurezza che si verificano nella zona, dove attrazioni e strutture turistiche attirano numerosi visitatori. La presenza delle guardie armate è stata annunciata come misura immediata per garantire un ambiente più sicuro, senza coinvolgere altre forme di intervento o modifiche alle normative locali.

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Il lungomare di Milano Marittima è ricco di attrazioni e proposte per i turisti, ma come molte altre località, deve fare i conti anche con i problemi relativi alla sicurezza. Così un gruppo di imprenditori decide di muoversi per attivare un nuovo servizio con delle “guardie armate”.“Negli ultimi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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