Dal primo maggio, nelle strutture sanitarie dell’Asl To4, tra cui l’ospedale di Ciriè, entreranno in servizio guardie armate con il compito di garantire la sicurezza degli operatori e delle aree interne. Questa decisione riguarda i reparti e mira a rafforzare le misure di tutela all’interno delle strutture sanitarie, coinvolgendo il personale e i visitatori. La presenza delle guardie armate sarà costante e opererà durante l’orario di apertura delle strutture.

A partire dal primo maggio, i presidi sanitari dell’Asl To4, tra cui spicca l’ospedale di Ciriè, vedranno la presenza di guardie armate per garantire la sicurezza degli operatori. La decisione arriva dopo un periodo di crescenti tensioni e aggressioni fisiche e verbali che hanno colpito medici e infermieri nelle strutture di Ivrea, Chivasso e Ciriè stessa. L’escalation di tensione nei pronto soccorso della zona. Il provvedimento che vede l’introduzione di forze armate nei reparti di cura non è una misura isolata, ma il risultato di una serie di episodi che hanno messo in luce la vulnerabilità di chi lavora in prima linea. Il Nursind ha dato voce a questa necessità, sottolineando come la protezione dei sanitari sia diventata un tema centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza negli ospedali Asl To4: arrivano guardie armate nei reparti

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Asl To4, guardie armate contro il far west in corsiaArrivano le guardie armate negli ospedali dell’Asl To4. Lo comunica il sindacato degli infermieri Nursind, che da tempo premeva per questa misura, che inevitabilente segna un punto di svolta nella ges ... lospiffero.com

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Aggressioni sempre più frequenti negli ospedali. Ora arriva una svolta: nelle strutture dell’Asl To4 entreranno in servizio guardie armate per garantire maggiore sicurezza a infermieri e operatori sanitari. Una decisione arrivata anche dopo le denunce del NurSi - facebook.com facebook

IVREA - Presentato il progetto del nuovo ospedale Asl To4: ecco come sarà - FOTO e VIDEO x.com