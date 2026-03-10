Al pronto soccorso serve personale preparato non guardie armate | la segnalazione

Un utente ha segnalato che al pronto soccorso vengono impiegate guardie giurate per l’accoglienza dei pazienti. Secondo quanto riferito, queste figure non possiedono le competenze necessarie per svolgere tale ruolo, che richiede una preparazione specifica. La questione riguarda la presenza di personale armato in un contesto sanitario, dove si richiedono competenze di gestione delle emergenze e di interazione con il pubblico.

Voglio tornare, nuovamente, sull'utilizzo delle guardie giurate al pronto soccorso. Sono adibite all'accoglienza e non hanno alcuna preparazione in merito. Sono armate e non se ne comprende la motivazione, anzi è pericoloso, inutile e controproducente. Forse sono in grado di gestire l'ordine pubblico? Se non ricordo male è prerogativa di polizia e carabinieri. La loro presenza in divisa da Rambo non è rassicurate, anzi è stridente con il luogo che è zona di problemi di salute e di sofferenza. In conclusione, quando si renderà la sala di accoglienza del pronto soccorso consona con l'utilizzo a cui è adibita? Necessita personale preparato a rassicurare e informare i pazienti e i loro famigliari, capaci di compensare la tensione che, naturalmente, si genera con gentilezza, competenza e rassicurazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Perde la pazienza al pronto soccorso e aggredisce il personaleUn uomo di trent'anni, residente a Piombino, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver creato un clima di tensione e aver...

Paziente oncologico attende ore una barella al pronto soccorso, la denuncia della moglie: «C'è poco personale»Circa otto ore trascorse al pronto soccorso in attesa di una barella, alcune delle quali passate sdraiato sul pavimento a causa dei dolori causati...

Tutto quello che riguarda pronto soccorso

Temi più discussi: Primo soccorso e manovre salvavita: a Forlimpopoli il corso Viva Sofia; Pronto soccorso: Acquistapace direttrice; Biella, ha mal di testa e vertigini e i medici del pronto soccorso la rimandano a casa due volte: Prenda un antidolorifico. Donna di 43 anni, mamma di 4 figli, muore dieci giorni dopo; Pitaro: A Catanzaro serve il secondo Pronto soccorso.

Criticità ospedale Terni, Cgil: «Accessi pronto soccorso ridotti. Serve coordinamento con presidi territoriali»Sulle criticità dell’ospedale di Terni fa il punto la Fp Cgil dopo aver incontrato nei giorni scorsi la direzione ospedaliera. Focus del sindacato, soddisfatto del confronto, sulle liste di attesa e s ... umbria24.it

Trasloca il pronto soccorso di Lavagna: da mercoledì cambia sede per lavori di ammodernamentoEntra nel vivo la riqualificazione del reparto all’ospedale di Lavagna Nuovo presidio temporaneo negli ambienti dell’ex poliambulatorio ... ilsecoloxix.it

Stavo cenando in famiglia il giorno di Natale quando, dopo qualche boccone, ho sentito che qualcosa non andava. Non avevo più forza nelle mani. Sentivo braccia e gambe molli. Sarò stanco, passerà. Ma non passava. Al pronto soccorso mi hanno fatto una - facebook.com facebook

Villa Scassi, paziente aggredisce un infermiere durante l’attesa in pronto soccorso: denunciato 47enne x.com