Entro la fine di maggio verrà effettuato il censimento dei pavoni di Punta Marina. Sei operatori saranno coinvolti nell'operazione, ognuno assegnato a una porzione di territorio per eseguire il conteggio. La task force comprende ornitologi e docenti universitari, che si occuperanno di monitorare la presenza di questi uccelli nella zona. L’obiettivo è raccogliere dati precisi sulla distribuzione dei pavoni nel territorio.

Ravenna, 13 maggio 2026 – Si farà entro la fine del mese il censimento dei pavoni di Punta Marina. E ad occuparsene saranno circa sei operatori che si divideranno il territorio per contarli. “Si tratta di una collaborazione tra una ditta specializzata, degli ornitologi e dei professori universitari – fa sapere l’assessora ai Diritti degli animali Francesca Impellizzeri –. Dovranno contare il numero di esemplari e anche capire quanti sono i maschi e quante le femmine”. Le modalità? “Si valuteranno sul campo. Al momento, non escludiamo l’ausilio di droni ”. Sulle date, invece, c’è massimo riserbo, “per evitare che le notizie pregiudichino il risultato del censimento”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il censimento dei pavoni di Punta Marina: “Ornitologi e professori universitari, in 6 si divideranno il territorio”

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