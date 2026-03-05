Spopolamento del centro l’esperto | Regolamentare gli affitti brevi

Un esperto ha dichiarato che il centro della città sta vivendo uno spopolamento e ha suggerito di regolamentare gli affitti brevi. Ha affermato che se Bologna dovesse perdere attrattiva per lavoratori e residenti, rischierebbe di perdere anche la sua identità. La questione riguarda le modalità di gestione degli affitti temporanei e il loro impatto sul tessuto urbano.

"Se Bologna perderà la sua attrattività per chi vuole venire a lavorare e vivere in centro, perderà anche la sua identità". Gianluigi Bovini, statistico e demografo, ha lavorato per il Comune con l’incarico di Capo area programmazione, controlli e statistica. Il centro di Bologna soffre per il calo dei residenti (ha perso oltre 8.000 abitanti negli ultimi quattro decenni), specialmente dei bimbi e dei giovani, uno spopolamento che incide su ogni categoria – commercio, chiese, servizi - e ridisegna la realtà quotidiana dentro le mura. Dalla nostra inchiesta - costruita attraverso il racconto dei sacerdoti e del cardinale Matteo Maria Zuppi -, è emerso che le famiglie scappano sempre più dal centro, a causa di problemi di degrado, mobilità e affitti alle stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spopolamento del centro, l’esperto: "Regolamentare gli affitti brevi" Leggi anche: Affitti brevi, gli imprenditori del settore: “Dall'Ue un attacco ideologico” Tutti gli illeciti degli affitti brevi a Trieste: ecco i numeri del dirompente fenomeno immobiliareDopo il passaggio delle navi da crociera da Venezia a Trieste, e soprattutto grazie alla ripresa post-pandemica del settore turistico, anche... Altri aggiornamenti su Spopolamento del centro l'esperto.... Temi più discussi: Spopolamento, l’analisi di Tonelli: In trent’anni commessi molti errori. È il momento di invertire la rotta; Riabitare il Sud: 4 territori accedono alla seconda fase del bando; A Bari Vecchia quasi 900 b&b, i residenti storici: Noi travolti e praticamente sfrattati; Commercio, la sfida di Leonforte tra tasse, spopolamento e digitalizzazione. Spopolamento, l’analisi di Tonelli: In trent’anni commessi molti errori. È il momento di invertire la rottaIl direttore di Ascom dopo le parole del cardinale Matteo Zuppi: Perdita di giovani segnale allarmante. Tra caro-affitti e negozi che chiudono, non c’è da meravigliarsi se le famiglie vanno a vivere ... msn.com L’allarme della Curia sullo spopolamento del centroColpiscono le parole dell’arcivescovo Matteo Zuppi sul centro di Bologna. I parroci non trovano più bambini per il catechismo (‘Zero su novemila abitanti’, dice don Giovanni Bonfiglioli, parroco delle ... msn.com Un’accademia europea contro lo spopolamento rurale: ecco il progetto “Architecto-Nemata” Formazione, rigenerazione e reti internazionali per ridare futuro ai territori interni umbri Contrastare lo spopolamento delle aree rurali puntando su competenze, rigene - facebook.com facebook Grazie a Il Resto del Carlino per aver ripreso il mio intervento: lo spopolamento del centro storico è un tema sociale prima ancora che urbanistico. Senza residenti una città perde comunità, relazioni e vitalità. Bologna non può diventare un museo a cielo apert x.com