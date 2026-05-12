Perugia interventi di rifacimento della segnaletica stradale | ecco dove

A Perugia sono stati adottati nuovi provvedimenti per la circolazione stradale in alcune vie del centro urbano. Il Comune ha disposto interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, che rimarranno in vigore fino al completamento dei lavori. Le modifiche riguardano specifiche strade della città e sono state comunicate con apposite disposizioni. I lavori sono finalizzati alla realizzazione di nuova segnaletica stradale lungo le strade interessate.

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Nuovi provvedimenti in materia di circolazione stradale a Perugia. Il Comune, per permettere l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di segnaletica stradale orizzontale ha adottato disposizione che resteranno in vigore fino al termine dei lavori in alcune strade del capoluogo.Come.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza stradale, oltre 300mila euro per interventi di rifacimento e miglioramento della segnaletica Argomenti più discussi: Perugia, interventi di ripristino della segnaletica stradale: nuove ordinanze; Perugia, dopo i lavori riapre l’isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte -; CHIUSI SI RIFA’ IL LOOK. PRESTO UN INTERVENTO STRUTTURALE SUL CAVALCAFERROVIA. MA SE NON SI TOLGONO I TIR DELLA LODOVICHI…; Lavori di miglioramento sismico sul viadotto 'San Giustino' sulla E45. Perugia, interventi di ripristino della segnaletica stradale: nuove ordinanzeA seguito di alcuni lavori eseguiti sulla rete idrica del capoluogo il Comune di Perugia ha emesso alcune ordinanze con modifiche alla viabilità per eseguire lavori di rifacimento della segnaletica or ... perugiatoday.it