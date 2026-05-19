proprietari dei terreni successo per il consorzio

Il Consorzio volontario di proprietari e conduttori di terreni ‘Alta Valle del Bidente’, costituito nel 1982 per la gestione dei boschi, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio per l’anno 2025. La decisione è stata presa durante l’assemblea annuale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei proprietari. Il consorzio si occupa di coordinare le attività di gestione delle aree boschive e di amministrare le risorse condivise tra i membri.

Il Consorzio volontario di proprietari e conduttori di terreni ‘Alta Valle del Bidente’, costituito nel 1982 per la gestione dei boschi ha approvato nei giorni scorsi il bilancio 2025. Un’assemblea molto partecipata quella che si è svolta all’agriturismo La Nocina di Santa Sofia, alla presenza di 80 soci, oltre ai sindaci di Galeata e Premilcuore Francesca Pondini, Sauro Baruffi e del consigliere regionale Daniele Valbonesi. Questo Consorzio viene considerato a livello regionale una delle esperienze di successo nella gestione collettiva degli ambienti di media e alta montagna ed è guidato da diversi anni dal presidente Franco Lotti che, insieme al consiglio, ha dato nuovo slancio all’azione del consorzio portando i soci (proprietari di 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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