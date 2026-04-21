Aeroporto del Mediterraneo conferenza a metà maggio | parte l' iter con i proprietari dei terreni

A metà maggio prenderà il via ufficialmente l’iter per il progetto di sviluppo dell’aeroporto del Mediterraneo. Sciara Holding Ltd, attraverso il suo amministratore delegato, ha annunciato l’inizio della fase di manifestazione di interesse rivolta ai proprietari di terreni e immobili nelle aree dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. L’obiettivo è coinvolgere i proprietari nella procedura legata alla realizzazione dell’iniziativa.

Sciara Holding Ltd, per voce del Ceo Fabio Bertolotti, annuncia l’avvio ufficiale della fase di manifestazione di interesse relativa alle aree e agli immobili situati nei territori dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo, nell’ambito del progetto per la realizzazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Malpensa, metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio per lavori a una delle due piste. Parte dei voli dirottati su Linate.Da lunedì prossimo lavori in corso all’aeroporto di Malpensa, che conferma “la chiusura temporanea della pista 35L/17R alle operazioni di volo tra il... Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo, depositata la documentazione per l’iter ufficialeMilazzo, Merì e Barcellona verso un hub globale: project finance privato, migliaia di posti di lavoro e sistema multimodale nel progetto de “La... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Aeroporto del Mediterraneo, conferenza a metà maggio: parte l'iter con i proprietari dei terreni; Il Sud accorcia le distanze. Progetto aeroporto del Mediterraneo, pronto fra due anni e mezzo nel MessineseSe tutto va come previsto l'aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo, progettato dalla nostra società La Sciara Holding LTD & Partners, che dovrebbe sorgere tra Milazzo, Merì e Barcellona Pozzo ... ansa.it