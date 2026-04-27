Processo per il rave party cinque anni dopo | tre imputati risarcimento di mille euro ai proprietari dei terreni invasi

Cinque anni dopo il rave party tra Villarbasse, Reano e Rosta, tre persone sono state chiamate a rispondere di aver partecipato a quell'evento non autorizzato nei boschi. Il processo si è aperto in tribunale, con una richiesta di risarcimento di mille euro ai proprietari dei terreni invasi durante la festa. La vicenda riguarda le conseguenze di un incontro senza permesso che si è svolto nel corso degli anni passati.

Cinque anni dopo il rave party tra Villarbasse, Reano e Rosta, tre persone sono imputate per aver partecipato a quella festa nei boschi non autorizzata. Oggi, 27 aprile, al tribunale di Torino, il processo con rito ordinario nei loro confronti è entrato nel vivo. Sono tutti uomini, hanno 26, 36 e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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